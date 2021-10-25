ما حكم إعطاء الشخص «هبة» ثم شراؤها منه؟

تواصل- فريق التحرير

تتغير أشكال ومسائل الهبة في أحكامها، ويظن البعض أن إعطاء الشخص ” هبة” ثم شراؤها منه قد يكون بعيدا عن الوقوع في المحظور.

وفي سؤال وجه للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى عن “هل يجوز العودة في الهبة بشرائها؟”.

وأجاب الشيخ الفوزان أن ذلك لا يجوز وهو يقع في دائرة النهي التي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم” العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه”.

وأضاف الشيخ الفوزان أن عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرسا ليجاهد في سبيل الله، فأساء الرجل للفرس، فأراد عمر – رضي الله عنه- أن يشتريه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بترك ذلك، وقال له :” لا تشتره ولو بدرهم”.