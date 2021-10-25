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عاجل.. اعتقال وزراء وانتشار أمني مكثف وانقطاع الإنترنت.. ماذا يحدث في السودان؟

عاجل.. اعتقال وزراء وانتشار أمني مكثف وانقطاع الإنترنت.. ماذا يحدث في السودان؟
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة السودانية، اليوم الإثنين، سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، وسط انتشار أمني مكثف، وانقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف.

وكشفت مصادر بحسب العربية نت، أن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.

وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، واعتقلته.

وأوضحت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن قوات أمنية، اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم، وفقا لرويترز.

من جهة أخرى أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بتدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.

كما أشارت أنباء عن اعتقالات طالت مسؤولين في 3 أحزاب ، ألا وهي حزب المؤتمر السوداني ، التجمع الاتحادي، وحزب البعث العربي.

 

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