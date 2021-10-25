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تعرف على بروتوكول حمية الموز الصباحية لإنقاص الوزن بطريقة سريعة

تعرف على بروتوكول حمية الموز الصباحية لإنقاص الوزن بطريقة سريعة
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تواصل – وكالات:

قال خبراء تغذية أن حمية الموز الصباحية هي نظام غذائي عُرف في اليابان منذ عام 2008، ويمكن الاعتماد عليه لإنقاص الوزن بشكل سريع قبل المناسبات.

وأشار خبراء التغذية بمجلة “فرويندين” الألمانية، إلى أنه يسمح بروتوكول النظام الغذائي بتناول ثمار الموز بشكل غير محدود مع مياه فاترة أو تناولها مع الحليب على الإفطار، مع عدم التقيد باختيار طعام معين للغذاء والعشاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن الحصول على ثمرة أو أكثر من الموز كوجبة خفيفة بين الوجبات، ولكن لا يُسمح بأي نوع آخر من الحلويات، كما يجب عدم تناول أي شيء بعد الساعة 8 مساءً، ويجب أن يذهب الشخص للنوم بحلول منتصف الليل.

يحتوي  على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، التي تنظم دهون الجسم، ويشترط عدم تناول شيء بعد الساعة 8 مساء، وأكد الخبراء أن الموز يساعد في الصباح على تنشيط عملية التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء بسرعة، بالإضافة إلى ذلك.

ويساعد هذا النظام الغذائي على إنقاص بعض الوزن بسرعة، ولكن الجسم يحتاج إلى ممارسة الرياضة لفقدان الوزن بشكل دائم.

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