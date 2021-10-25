الأرصاد تعلن عن مناطق تدني الرؤية حتى الثامنة صباحًا

تواصل- فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من ضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على عدة مناطق.
في المنطقة الشرقية، على “الجبيل – الخبر – الدمام – العديد – القطيف – رأس تنورة”.
كذلك في المدينة المنورة على منطقتي “الرايس- وينبع”.
وفي منطقة مكة المكرمة على “أضم- الشفا – الطائف – الهدا – بني يزيد- ميسان”.
أما في منطقة الباحة تكون الرؤية متدنية على “الباحة – القرى – المندق – بلجرشي – بني حسن”.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية صباحًا اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
تنبيه –#المنطقة_الشرقية–#الجبيل#الخبر#الدمام#العديد…+1
للتفاصيلhttps://t.co/uu5v1nA6eD#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/VhqIxPTsPW
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)October 24, 2021