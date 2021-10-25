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الأرصاد تعلن عن مناطق تدني الرؤية حتى الثامنة صباحًا

الأرصاد تعلن عن مناطق تدني الرؤية حتى الثامنة صباحًا
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من ضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على عدة مناطق.

في المنطقة الشرقية، على “الجبيل – الخبر – الدمام – العديد – القطيف – رأس تنورة”.

كذلك في المدينة المنورة على منطقتي “الرايس- وينبع”.

وفي منطقة مكة المكرمة على “أضم- الشفا – الطائف – الهدا – بني يزيد- ميسان”.

أما في منطقة الباحة تكون الرؤية متدنية على “الباحة – القرى – المندق – بلجرشي – بني حسن”.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية صباحًا اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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