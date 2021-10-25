حتى نفهم جيدًا.. معلومات يجهلها كثيرون في تخفيف الإحترازات قد تعرضك للعقوبة

تواصل- فريق التحرير:

كشف المحامي عبدالمجيد الموسى، عن مفاجآت لا يعرفها كثيرون بشأن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، ويمكن أن يقع فيها البعض ويعرض نفسه لمخالفة قانونية.

وقال الموسى خلال حلوله ضيفًا في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن قرار وزارة الداخلية بتخفيف الإجراءات الاحترازية لم توضحه وسائل الإعلام بشكل كاف بل اقتطعت منه جزءاً ولم توضح أجزاء مهمة.

وأضاف أنه بنص قرار “الداخلية” فإنه يسمح بكامل الطاقة الاستيعابية لمن حصل على جرعتين، وأن يتم تخفيف الإجراءات للحاصلين على هاتين الجرعتين.

وتابع: من ضمن هذه التخفيفات السماح بكامل الطاقة الاستيعابية وإلغاء التباعد.. وسابقاً كان لابد من الحصول على تصريح زيارة.. لكن بالبيان الجديد يسمح بكامل الطاقة الاستيعابية لمن حصل على جرعتين ودون حاجته للحصول على تصريح زيارة أو دخول منشأة حكومية أو خاصة ولكن شرط حصوله على الجرعتين.

وأكمل المحامي: يفترض لجميع الجهات الحكومية والخاصة أن تسمح بدخول من حصل على جرعتين دون اشتراط عدد أو حجز مواعيد.

واستطرد : إذا طلبت جهة حجزاً من أجل إجراء صحي فهذا ليس منطقيًا ولا قانونيًا، مشددًا في الوقت نفسه أن إلغاء ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة لا يعني كل الشوارع المفتوحة والمنتزهات بل هو مقيد بضابط أن يتم التحقق من الحالة الصحية توكلنا، وكذلك التباعد مقيد بضابط الجرعتين.

كذلك أوضح أن الطاقة الاستيعابية يشترط لها الحصول على جرعتين وأن عدم فهمها يترتب عليها مخالفة إجراء احترازي وبالتالي عقوبة في غنى عنها.