«حساب المواطن» يعلق على تساؤلات بشأن موعد استئناف التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

علق برنامج حساب المواطن على عدة تساؤلات بشأن موعد استئناف التسجيل مجدداً في البرنامج للاستفادة من الدعم.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: “أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج”.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أن التسجيل كان متاحاً منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج للحصول على الدعم، أن يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويشترط أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.