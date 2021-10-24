الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طالبت بالإنصاف في توزيع اللقاحات.. «الصحة العالمية»: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد

طالبت بالإنصاف في توزيع اللقاحات.. «الصحة العالمية»: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد
0

تواصل – وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأحد، إن وباء كورونا سينتهي “عندما يختار العالم القضاء عليه”، مضيفا أن القضاء على الفيروس في متناول اليد في ظل توافر “كل الأدوات” لمكافحة الفيروس، مجددا دعوته إلى توزيع أكثر إنصافا للقاحات.

وتابع غيبريسوس في مؤتمر للمنظمة في برلين “سينتهي الوباء عندما يختار العالم القضاء عليه، الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج إليها”، موضحا أن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن”، مؤكداً أن “الوباء لم ينته بعد” في ظل تسجيل “نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا” حول العالم.

وجاءت تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية جاءت في افتتاح “قمة الصحة العالمية”، وهو حدث سنوي يجمع بين مهنيين وسياسيين في برلين، وأبدى تيدروس أسفه باستمرار لتكديس الدول الغنية اللقاحات المضادة لكوفيد.

وأشار مدير الصحة العالمية من برلين إلى أن “الهدف قابل للتحقيق ولكن فقط إذا قامت الدول والشركات التي تتحكم في التزويد بترجمة تصريحاتها إلى أفعال”.

ومن ضمن أهداف منظمة الصحة العالمية تحصين 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70 % بحلول منتصف عام 2022.

مواد ذات صلة

هل يتعارض تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في نفس اليوم؟.. متحدث الصحة يجيب (فيديو)

هل يتعارض تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في نفس اليوم؟.. متحدث الصحة يجيب (فيديو)

«الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة

«الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة

مؤشرات الوباء ومستجدات لقاحات كورونا بمؤتمر الصحة.. الأحد

مؤشرات الوباء ومستجدات لقاحات كورونا بمؤتمر الصحة.. الأحد

نصيحة للنساء الحوامل بشأن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

نصيحة للنساء الحوامل بشأن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>