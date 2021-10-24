طالبت بالإنصاف في توزيع اللقاحات.. «الصحة العالمية»: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد

تواصل – وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأحد، إن وباء كورونا سينتهي “عندما يختار العالم القضاء عليه”، مضيفا أن القضاء على الفيروس في متناول اليد في ظل توافر “كل الأدوات” لمكافحة الفيروس، مجددا دعوته إلى توزيع أكثر إنصافا للقاحات.

وتابع غيبريسوس في مؤتمر للمنظمة في برلين “سينتهي الوباء عندما يختار العالم القضاء عليه، الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج إليها”، موضحا أن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن”، مؤكداً أن “الوباء لم ينته بعد” في ظل تسجيل “نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا” حول العالم.

وجاءت تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية جاءت في افتتاح “قمة الصحة العالمية”، وهو حدث سنوي يجمع بين مهنيين وسياسيين في برلين، وأبدى تيدروس أسفه باستمرار لتكديس الدول الغنية اللقاحات المضادة لكوفيد.

وأشار مدير الصحة العالمية من برلين إلى أن “الهدف قابل للتحقيق ولكن فقط إذا قامت الدول والشركات التي تتحكم في التزويد بترجمة تصريحاتها إلى أفعال”.

ومن ضمن أهداف منظمة الصحة العالمية تحصين 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70 % بحلول منتصف عام 2022.