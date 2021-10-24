عملية سطو على منزل مواطن بالدمام واقتحام غرفة النوم (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو عملية سطو على منزل مواطن بحي الشاطيء في الدمام.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم اقتحام غرفة النوم التي كانت تتواجد فيها زوجة المواطن أثناء نومها.

وفي تفاصيل الواقعة التي تم تداولها، فقد حاول اللصان محاولة اقتحام غرفة نوم ابنة المواطن، لكن الباب كان مغلقا.

وقد تم سرقة جوال الزوجة و3 أجهزة آيباد وجهاز لاب توب، وطقمين ذهبيين.

ووفق معلومات أولية تم تداولها فقد اقتحم اللصان المنزل، في الساعة السابعة صباحاً أمس الأول السبت، وتمكنوا من دخول غرفة الزوجة، التي اعتقدت أن زوجها هو من يقوم بفتح باب الغرفة.

ولم يتسنّ لتواصل صحة التحقق من الفيديو المتداول، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توافرها.