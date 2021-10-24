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ضبط باكستاني سرق 45 ألف ريال من خزنة محل تجاري بالمدينة

ضبط باكستاني سرق 45 ألف ريال من خزنة محل تجاري بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة أن تم استرداد مبلغ (45,000) ريال، والقبض على مقيم سرقها من خزنة أحد المحال التجارية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45,000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، سرقها من خزنة أحد المحال التجارية.

وأضاف متحدث شرطة المدينة، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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