تدمير 4 أطقم حوثية.. مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا بمأرب

تواصل- فريق التحرير

تمكنت قوات الجيش اليمني من إلحاق خسائر فادحة، بعناصر مليشيا الحوثي المتمردة، من خلال هجمات محكمة في إحدى الجبهات بمأرب.

وبحسب ما ذكرته صحف يمنية فقد سقط العشرات من عناصر مليشيا ، بنيران الجيش اليمني مدعوما بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري أن المعارك لا تزال مستمرة، بإسناد من طيران التحالف، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.

وفي التفاصيل أيضا فقد تمكن طيران التحالف من تدمير 4 أطقم حوثية، تحمل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا.