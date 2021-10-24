شاهد.. سيول جارفة تحمل السيارات وتجرفها في شوارع الجزائر

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الجزائر سقوط أمطار رعدية وسيول جارفة أدت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، وتوقف حركة المرور.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق جانبًا من السيول التي غمرت شوارع جزائرية وأدت إلى جرف السيارات والإطاحة بكل ما يعترضها.

ففي ولاية غليزان كانت بلدية مازونة، الأكثر تضررا حيث تدخل أعوان الحماية المدنية في أماكن مختلفة من أجل القيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار.

وحسب صحيفة “الخبر” الجزائرية، قالت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، إن وحداتها تدخلت في بلدية حاسي مفسوخ بولاية وهران من أجل فتح الطريق الوطني رقم 11 بعد انخفاض مستوى مياه الأمطار.