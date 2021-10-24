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«شرطة الشمالية» تستدعي 5 مواطنين.. صوروا مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية

«شرطة الشمالية» تستدعي 5 مواطنين.. صوروا مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية استدعاء (5) مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية استدعت (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًا نسائيًا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية، ما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع.

وأضاف متحدث شرطة الشمالية، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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