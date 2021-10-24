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6 أضرار غير متوقعة لشرب النسكافيه.. حجم الكوب يحدد الخطر وإليك الكمية الآمنة

6 أضرار غير متوقعة لشرب النسكافيه.. حجم الكوب يحدد الخطر وإليك الكمية الآمنة
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تواصل- فريق التحرير:

يقدم البعض على شرب النسكافيه فور استيقاظه من النوم للتغلب على النعاس، وقد يكون الأمر صحيحًا بعض الشئ كونه يحتوي على الكافيين الذي يحفز الدماغ على الاستيقاظ.

ولكن هناك أيضًا آثار وأضرار سلبية يمكن أن يسببها النسكافيه على صحة الإنسان، ومنها:

1- يؤدي النسكافيه إلى ارتفاع ضغط الدم والنشاط المفرط مرة أخرى وهذا يعتمد على حجم الكوب.

2- يسبب الإدمان بسبب احتوائه على مادة الكافيين

3- يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم الجهازي بسبب فرط كوليسترول الدم الدوري في زيادة مستويات الأدرينالين والنورادرينالين في الدم

4-  يمكن أن يسبب التبول (زيادة توتر التبول) و Nocturia (زيادة تكرار التبول في الليل) مما يؤدي إلى اضطراب النوم.

5- يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية، حيث يمتلك الكافيين تأثير قوي على الجسم، يجعله عاملًا في مساعدتك على إنقاص الوزن

6- مخاطر على الحمل ، وينصح الأطباء النساء الحوامل على الحد من تناول النسكافيه خلال فترة الحمل.

وتقول بعض الداراسات أنه عادة لا يوجد ضرر من شرب النسكافيه إذا كان الحد الأقصى الذي تتناوله من 1 إلي 2 كوب في اليوم بعد ذلك.

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