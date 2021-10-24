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كيف دخلت؟.. «أخطر سلعة بالعالم» تجتاح أمريكا «على حين غفلة» والسلطات تفتح تحقيقًا عاجلًا؟

كيف دخلت؟.. «أخطر سلعة بالعالم» تجتاح أمريكا «على حين غفلة» والسلطات تفتح تحقيقًا عاجلًا؟
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تواصل- وكالات:

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا عاجلًا، في واقعة دخول “أخطر سلعة في العالم” بأعداد مليونية إلى أراضيها دون علم السلطات.

الواقعة كشفها تحقيق أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، والتي أشارت إلى أن السلطات أخفقت في منع “أخطر سلعة في العالم” من دخول أراضيها.

وتقول الشبكة في التحقيق الذي أدرته على مدار شهور، أن عشرات الملايين من هذه السلعة المتمثلة في قفازات النتريل المقلدة والمستعملة وصلت من تايلاند إلى الولايات المتحدة، بحسب سجلات الاستيراد وموزعي القفازات.

وكشف التحقيق أن  العديد من المستودعات في تايلاند تستخدم القفازات المستعملة والملوثة، في تصنيع ملايين القفازات دون المستوى حتى تقوم بتصديرها إلى الولايات المتحدة وبلدان أخرى في ظل احتياج  عالمي بسبب جائحة كورونا.

وعلى إثر الجدل الذي أثاره تحقيق الـ”سي إن إن”، قررت السلطات فتح تحقيقًا عاجلًا بالإضافة إلى تايلاند أيضًا، في هذا الشأن.

ونقلت الشبكة عن دوغلاس شتاين، وهو أحد الخبراء في هذا الصناعة، إن قفازات النتريل تمثل “أخطر سلعة على وجه الأرض في الوقت الحالي”.

وأضاف أن هناك كميات هائلة من القفازات القذرة المستعملة دون تصل إلى الولايات المتحدة.

ورأى أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة بدأت مؤخرا فقط في إدراك الحجم الهائل لهذه البضاعة في البلاد.

المثير في الأمر أيضًا أن  شركة أمريكية كانت قد حذرت هيئة الجمارك وحماية الحدود، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في شهر فبراير ومارس الماضيين، من استلامها شحنات مليئة بقفازات متسخة دون المستوى المطلوب من شركة مصنعة في تايلاند.

وحسب تحقيق الشبكة، فإنه وعلى الرغم من التحذير نجحت الشركة التايلاندية في شحن عشرات الملايين من القفازات خلال الأشهر اللاحقة، بعضها وصل مؤخرا في يوليو الماضي.

 

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