6 مزايا رئيسية.. إطلاق الإصدار الرابع من بوابة «فرص» لتسهيل الاستثمار بالقطاع البلدي

تواصل – واس:

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الإصدار الرابع لبوابة الاستثمار البلدي “فرص” بمزايا جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات والوصول للفرص الاستثمارية بإجراءات مؤتمتة بالكامل.

ويحمل الإصدار الجديد لبوابة “فرص” تطوراً نوعياً من خلال إضافة مزايا وتحديثات لتيسير الإجراءات الاستثمارية، وتوحيد متطلبات بين جميع الأمانات والبلديات للوصول للفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخدمات والميزات الجديدة عبر رحلة مؤتمتة متكاملة للمستثمر.

وتقدم بوابة فرص بإصدارها الجديد حزمة من الخصائص والمميزات تتضمن: شراء الكراسات والتقديم على المنافسات الاستثمارية، وتوقيع العقود إلكترونياً، التقديم على طلبات التأجير المؤقت والحصول على الموافقة وتوقيع العقد، تسليم واستلام المواقع الاستثمارية رقمياً، التقديم على طلبات استئجار مواقع أبراج الاتصالات والحصول على العقود والرخص التشغيلية رقمياً، إضافة إلى تقديم المقترحات الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات، وخدمات مساندة مختلفة ومتنوعة.

ويوفر الإصدار الجديد مزايا وحلولاً مبتكرة لمساعدة المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية والحصول عليها، والاستفادة منها بكل يسر وسهولة، منها: تحديد الموقع الجغرافي للفرصة، فرز الفرص حسب النشاط، فرز الفرص حسب الأمانة أو البلدية، والاطلاع على الكراسة إلكترونياً، كما تتيح المنصة خدمة الحصول على الإشعارات وقائمة الاهتمامات.

وتهدف بوابة الاستثمار البلدي إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية في عمليات وإجراءات الاستثمار البلدي، وتوحيد وتسريع عمليات وإجراءات الاستثمار البلدي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق مستويات عالية من التحول الرقمي؛ لتسهيل التعاملات للأفراد والمؤسسات، بما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والاستثمار في مختلف الأنشطة، وتحسين جودة الحياة بالمدن السعودية.