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ليبيا.. إمام مسجد يقارن رئيس الوزراء بالفاروق عمر

ليبيا.. إمام مسجد يقارن رئيس الوزراء بالفاروق عمر
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تواصل- فريق التحرير:

قررت وزارة الأوقاف الليبية إيقاف إمام وخطيب مسجد “ميزان” بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد عقده مقارنة خاطئة بين الفاروق عمر رضي الله عنه، و رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت في بيان لها على صفحتها في فيسبوك أن مكتب أوقاف طرابلس قام بإيقاف الخطيب بشكل مؤقت وتكليف آخر بدلاً عنه، حتى يتم الفصل في الواقعة.

وبحسب بيان الوزارة فإنه تم إيقاف محمد محمود محمد الخوجة بصفته خطيبا متعاونا مع مكتب أوقاف طرابلس عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وكان الخوجة، قد وصف الدبيبة خلال حضوره صلاة يوم الجمعة الماضي، في المسجد بأنه أعلى شأنا من الصحابي عمر بن الخطاب، ما تسبب في شن هجوم واسع عليه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما قام به هو ” نفاق” للدبيبة، ولا يليق وصفه أو مقارنته بالفاروق عمر رضي الله عنه.

 

 

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