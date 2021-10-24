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بعد إطلاق «السعودية الخضراء».. تعرف على أبرز الأشجار الملائمة للزراعة في المملكة

بعد إطلاق «السعودية الخضراء».. تعرف على أبرز الأشجار الملائمة للزراعة في المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

بعد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مبادرة “السعودية الخضراء”، التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني (صفر % صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060، ما هي أنواع الأشجار التي تصلح للزراعة في المملكة؟.

في هذا الإطار أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن 3 أنواع من الأشجار الأكثر ملائمة لبيئة المملكة ، والتي جاءت كالتالي:

الأثل

وتتميز هذه الأشجار بأنها: تتحمل الأحوال المناخية القاسية

تصلح مصدات للرياح والرمال

ارتفاعها يصل لـ10 متر

تزرع في الحدائق والمتنزهات وحواف الطرق

وبالنسبة لموطنها فهي تصلح للزراعة في معظم مناطق المملكة

 

الأراك

وتتميز بأنها: سريعة النمو وكثيفة الخضرة

تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة

مثالية لوقف زحف الرمال

تصلح للسياجات والحواجز على جوانب الطرق والحدائق

تصلح للزراعة في المناطق الرطبة الدافئة

 

الغاف الرمادي

تتميز بأنها: أشجار معمرة

يبلغ ارتفاعها ما بين 10 إلى 20 متر

مقاومة للحرارة والجفاف والملوحة

تصلح مصدات للرياح والرمال

(الموطن).. معظم مناطق المملكة

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أكد على عزم المملكة تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا.

وأشار ولي العهد، إلى بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

https://twitter.com/MEWA_KSA/status/1452318061311188993

 

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