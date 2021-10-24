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«الموارد البشرية» توضح آلية متابعة قرارات التوطين في المملكة

«الموارد البشرية» توضح آلية متابعة قرارات التوطين في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين عن آلية متابعة قرارات التوطين في السعودية.

وقال الضحوي، وفقا لـ”العربية”، إننا نتابع مع شركائنا باستمرار بشأن توطين المهن وتوطين الأنشطة والمرافق ومتابعتها عبر النظام الآلي في الوزارة، وعبر شركائنا، مضيفاً أنه :”يتم آليا إغلاق المهن، حتى لا يتم تغيير هذه المهن والمحافظة على الأعداد العاملة فيها”.

وبين وكيل وزارة الموارد البشرية أن أهم المهن التي يتم التركيز عليها هي مهنة اختصاصي تسوق ومدير تسويق ومدير المعلومات التسويقية ومدير الدعاية والإعلان ، وهذه المهن يتم إغلاق تغيير المهنة للمحافظة على اعتداد العاملين فيها.

 

 

 

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