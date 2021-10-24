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ضبط «يمنيين» أتلفا «صراف» بنك بغرض سرقتها في عسير

ضبط «يمنيين» أتلفا «صراف» بنك بغرض سرقتها في عسير
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على شخصين لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، وجرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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