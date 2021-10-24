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صدق أو لا تصدق.. يسلم نفسه للشرطة: السجن أرحم من العيش مع زوجتي

صدق أو لا تصدق.. يسلم نفسه للشرطة: السجن أرحم من العيش مع زوجتي
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تواصل- وكالات:

“السجن أرحم من الزوجة!” هذا هو لسان حال رجل قرر أن يسلم نفسه إلى الشرطة كي يوضع في السجن هربًا من تسلط زوجته التي أصبح لا يفارق المنزل معها بسبب الإقامة التي فرضتها الشرطة عليه.

وذهب الرجل إلى مركز الشرطة في إيطاليا، طالبًا منهم وضعه في السجن بعد أن فاض الكيل به من زوجته، معتبرًا أن السجن سيكون أهون عليه من الإقامة الجبرية معها في منزل واحد.

والرجل “ألباني” في الثلاثين من عمره، حكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله بإيطاليا، على خلفية اتهامه في قضية مخدرات.

ويعيش الرجل في غيدونيا مونتيتشيليو بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، في مدينة تيفولي المجاورة، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وحسب بيان للشرطة فقد فضل الرجل الهروب وتقديم نفسه للشرطة بعدما طفح الكيل به من زوجته، طالبا إكمال محكوميته خلف القضبان.

وقال الرجل للدرك: “تحوّلت حياتي الأسرية إلى جحيم لم أعد أتحمّله وأريد أن أقبع في السجن”، وسرعان ما أوقف الرجل لانتهاكه قواعد الإقامة الجبرية وطلب القضاء نقله إلى السجن.

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