«تجارب وحشية» بتمويل أمريكي داخل مختبر طبي في تونس

تواصل – وكالات:

اتهامات طالت مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض بشأن تمويل محتمل وفره المستشار لإجراء تجارب وحشية على كلاب صغيرة في أحد المختبرات بتونس.

جاء ذلك بعد توقيع 24 عضواً من مجلس النواب رسالة وجههوها إلى فاوتشي، حيث بحث مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن إجابات من المعاهد الوطنية للصحة وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أشهر خبراء أمريكا، حول التمويل الذي تم توفيره لإجراء تجارب وحشية على جراء كلاب بيغل صغيرة في مختبر بتونس.

في سياق متصل، حصلت منظمة “White Coat Waste” غير الربحية على وثائق بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنفق 1.68 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لإجراء تجارب فظيعة على كلاب بيغل في مختبر بتونس.

وقالت المنظمة أنه تم استخدام ما يصل إلى 44 جروا من البيغل كجزء من تجربة قاسية في مختبر تونس، وفقا لصحيفة “ذا صن”.

وتابعت المنظمة، أن هذه التجارب تضمنت اختبار عقاقير على الحيوانات، وفي بعض الحالات تم وقف نباحها عبر استئصال حبالها الصوتية، كما تركت في مواجهة مئات الذباب تلدع وجه تلك الكلاب المسكينة لساعات، من ضمن التجربة الرهيبة هذه.

وكشفت رسالة المشرعين أن الكلاب كان عمرها ما بين ستة وثمانية أشهر. تضمنت الاختبارات التي تم إجراؤها حقن عقار تجريبي للكلاب وإطعامها قسرا لعدة أسابيع، قبل قتلها وتشريحها”، كما وجه المشرعون، بقيادة النائبة الجمهورية نانسي ميس من منطقة الكونغرس الأولى بولاية ساوث كارولينا، يوم 21 أكتوبر عددا من الأسئلة إلى فاوتشي حول هذه المسألة التي يريدون الإجابة عنها بحلول 19 نوفمبر، بحسب موقع “موزاييك”.

ويطالب المشرعون بمعرفة عدد اختبارات العقاقير التي أجريت على الكلاب منذ يناير 2018، وما هي التكلفة، وسبب إجراء هذه الاختبارات على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء لا تتطلب اختبار عقاقير جديدة على الكلاب، فضلاً عن الإجابات عن أسئلة.