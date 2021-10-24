متحدث التجارة: إحالة متجر «عمالة منزلية» للجنة المخالفات.. وهذه العقوبات في انتظاره

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، إحالة متجر إلكتروني متخصص في تقديم خدمات العمالة المنزلية للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وأضاف الحسين، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن المتجر تسلم 96 ألف ريال من العملاء وتأخر في تقديم الخدمة لهم.

وأشار عبدالرحمن الحسين، إلى أن عقوبات نظام التجارة الإلكترونية تصل إلى :

– غرامة مليون ريال.

– حجب الموقع.

– منع مزاولة النشاط.

– نشر المخالفة.