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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الديوان الملكي: خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين

الديوان الملكي: خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين
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تواصل – واس:
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي :
تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد / ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 ـ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 30 ـ 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك حفظه الله من خلال الاتصال المرئي.
وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

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