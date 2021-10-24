المرور يوضح طريقة تجديد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء

تواصل – فريق التحرير :

رد حساب الإدارة العامة للمرور، على سؤال أحد المتابعين حول تجديد رخصة السير، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وسأل أحد الأشخاص :” عند تجديد رخصة سير غير المدون عليها تاريخ الانتهاء، هل يجب استلام رخصة سير أم الإكتفاء بالرخصة الحالية؟”.

ورد حساب “المرور السعودي” موضحاً، أنه إذا كانت رخصة السير لديه بدون تاريخ إنتهاء فقط، يكتفى بتجديدها في أبشر.