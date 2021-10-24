الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مئات الموظفين في «غوغل» و «أمازون» يطالبون بقطع العلاقات مع جيش الاحتلال الصهيوني

مئات الموظفين في «غوغل» و «أمازون» يطالبون بقطع العلاقات مع جيش الاحتلال الصهيوني
0

تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن أكثر من 90 عاملاً في شركة غوغل، وأكثر من 300 عاملاً في أمازون، قد وقعوا على رسالة مطالبين فيها قادة أمازون وغوغل للانسحاب من مشروع “نيمبوس” وقطع جميع العلاقات مع جيش الاحتلال الصهيوني .

ووفقاً للصحيفة، فقد أشار العاملون إلى أن المنتجات التي يشاركون في تطويرها ضمن مشروع “نيمبوس” تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة.

وأوضحوا أن هذه هي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

مواد ذات صلة

مشهد صادم.. قوات الاحتلال تعتقل طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة

مشهد صادم.. قوات الاحتلال تعتقل طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة

ميزة جديدة من «جوجل» لتحرير ونشر الأخبار العاجلة

ميزة جديدة من «جوجل» لتحرير ونشر الأخبار العاجلة

أمازون وجوجل وتويتر ينضمون إلى المواقع والتطبيقات المُعطلة.. ماذا يحدث؟

أمازون وجوجل وتويتر ينضمون إلى المواقع والتطبيقات المُعطلة.. ماذا يحدث؟

برنامج صباحي جديد من «جوجل» لمساعدة تلاميذ المدارس.. تعرف على مميزاته

برنامج صباحي جديد من «جوجل» لمساعدة تلاميذ المدارس.. تعرف على مميزاته

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة