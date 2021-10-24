مئات الموظفين في «غوغل» و «أمازون» يطالبون بقطع العلاقات مع جيش الاحتلال الصهيوني

تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن أكثر من 90 عاملاً في شركة غوغل، وأكثر من 300 عاملاً في أمازون، قد وقعوا على رسالة مطالبين فيها قادة أمازون وغوغل للانسحاب من مشروع “نيمبوس” وقطع جميع العلاقات مع جيش الاحتلال الصهيوني .

ووفقاً للصحيفة، فقد أشار العاملون إلى أن المنتجات التي يشاركون في تطويرها ضمن مشروع “نيمبوس” تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة.

وأوضحوا أن هذه هي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.