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«أبل» تفاجئ عملائها وتزيل تطبيق «القرآن المجيد».. ما القصة؟

«أبل» تفاجئ عملائها وتزيل تطبيق «القرآن المجيد».. ما القصة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت شركة “آبل” على إزالة تطبيق “القرآن المجيد” الشهير في الصين، وذلك بناء على طلب السلطات الصينية.

وأشار موقع “بي بي سي” إلى أن إزالة التطبيق جاءت بسبب “استضافة نصوص دينية غير قانونية” بحسب زعمهم.

لكن موقع “ديلي ميل” نقل عن الشركة المطورة للتطبيق “باكستان داتا مانجمنت سيرفيسيس” أن السلطات الصينية طلبت “وثائق إضافية” لاستعادة التطبيق.

وأضافت الشركة المطورة: “وفقاً لفهمنا، يتطلب القانون الصيني وثائق إضافية لبعض التطبيقات لتكون متاحة على متجر التطبيقات في بر الصين الرئيسي”.

وتابعت : “نحاول التواصل مع إدارة الفضاء الإلكتروني والسلطات الصينية ذات الصلة للمضي قدماً حتى يمكن استعادة تطبيق القرآن المجيد في متجر آيفون في الصين، حيث لدينا ما يقرب من مليون مستخدم في الصين تأثروا”.

ويستخدم تطبيق “القرآن المجيد” ما يقرب من 40 مليون مسلم في جميع أنحاء العالم، وعليه نحو 150 ألف تقييم على “آب ستور”.

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