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رواتب العمالة المنزلية بالمملكة الأعلى بالمنطقة.. مختص يكشف الأسباب (فيديو)

رواتب العمالة المنزلية بالمملكة الأعلى بالمنطقة.. مختص يكشف الأسباب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صحفي مختص بسوق العمل، عن سبب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في المملكة مقارنةً بدول الخليج الأخرى.

وقال الصحفي فارس بن جلعود، خلال برنامج “ياهلا”  المذاع عبر قناة “روتانا خليجية” إنه يوجد تلاعب من بعض مكاتب الاستقدام عن طريق السماسرة في الخارج، وبالتالي أصبحوا يتحكمون في أسعار العمالة المنزلية.

وأوضح “بن جلعود”، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرحت ثلاثة برامج منذ عام 2014 إلى الآن.

وأشار إلى أن البرنامج الأول، هو افتتاح شركات كبيرة تستوعب السوق وتوفر عددًا كبيرًا من العمالة المنزلية بإيجار شهري.

وأضاف: البرنامج الثاني هو برنامج مساند لتوفير استقدام واستخراج تأشيرات العمالة المنزلية، أما الثالث برنامج معروف وهذا خاص بالفلبين وسعر الاستقدام فيه نحو 9 آلاف ريال.

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