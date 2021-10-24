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توقيت الإفطار يحميك من مرض السكري.. نصائح ذهبية

توقيت الإفطار يحميك من مرض السكري.. نصائح ذهبية
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تواصل – وكالات:

يمد الإفطار الصحي الجسم بالكالسيوم والألياف وبقية العناصر الغذائية اللاّزمة ويزوّده بالطاقة لإكمال اليوم بنشاط.

لكن ما هو التوقيت المناسب لتناول وجبة الإفطار؟

أكد علماء أن تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر، من الممكن أن يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لما نشرته مجلة “ميديك فوروم” الروسية.

وقالوا: “إذا تناول الإنسان وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة صباحا، فإن مستوى السكر في الدم ينخفض ​​بشكل كبير، أي انخفاض مستوى الغلوكوز في الجسم”.

ويضيف العلماء: “إن هذا يرجع إلى نسبة مقاومة الجسم للأنسولين، فالأشخاص الذين يأكلون في وقت متأخر أو لا يتناولون وجبة الإفطار على الإطلاق، لديهم مقاومة عالية جدا للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، في حين أن أولئك الذين يتناولون وجبتهم قبل الساعة الثامنة صباحا تقريبا يعانون من الحد الأدنى لمقاومة الأنسولين”.

وينصح الأطباء بالاعتدال في توقيت تناول وجبة الإفطار للمحافظة على مستوى السكر في الدم، وإمداد الجسم بالطاقة الكافية ليوم كامل.

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