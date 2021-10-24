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شارك فيها 500 من عناصر الجيش.. القبض على إمبراطور المخدرات بكولومبيا

شارك فيها 500 من عناصر الجيش.. القبض على إمبراطور المخدرات بكولومبيا
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تواصل- فريق التحرير

أطاحت قوات الجيش في كولومبيا بأكبر تاجر للمخدرات في البلاد، في عملية أمنية واسعة.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرها موقع الحرة، فقد تمكنت القوات المسلحة الكولومبية من القبض على تاجر المخدرات الشهير دايرو أنطونيو أوسوجا، المعروف باسم “أوتونيل”.

وصرح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن العملية تعتبر أكبر ضربة لتجار ومهربي المخدرات منذ وفاة بابلو إسكوبار” إمبراطور المخدرات السابق.

وفي التفاصيل فإن أوتونيل يتزعم عصابة تهريب مخدرات كبرى تضم حوالي 1200 رجل مسلح.

وقد تمت عملية الاعتقال بمشاركة أكثر من 500 فرد من أفراد القوات الخاصة في كولومبيا، ولقي أحد الضباط حتفه أثناء العملية.

يذكر أن أوتونيل يواجه تهما عديدة من بينها تهريب عشرات الشحنات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقتل ضباط شرطة، وتجنيد القصر والاعتداء الجنسي على الأطفال.

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