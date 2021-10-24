الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«خافوا الله» مظاهرات بولندية احتجاجا على ترحيل مهاجرين بينهم أطفال

«خافوا الله» مظاهرات بولندية احتجاجا على ترحيل مهاجرين بينهم أطفال
0

تواصل – وكالات:

نظم عشرات الأمهات تظاهرات في بولندا قرب حدود بيلاروس. ورددت المتظاهرات عبارات “عار” و”لا أحد غير قانوني” احتجاجا على ترحيل مهاجرين، بينهم أطفال.

وقالت منظِمة الحدث عبر “فيسبوك”: “لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات الأراضي البولندية الباردة والرطبة والمظلمة دون ماء أو طعام وبلا أي مأوى”.

وحاول آلاف المهاجرين الذين يتحدر معظمهم من الشرق الأوسط عبور الحدود منذ أغسطس الماضي في تحرك يشتبه الاتحاد الأوروبي بأن بيلاروس تقف وراءه ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها مؤخرا.

و في رد فعل معاكس، حشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود وشيدت سياجا شائكا وفرضت حال طوارئ ثلاثة أشهر في المنطقة الحدودية.

وحملت المتظاهرات لافتات كتبن عليها “حدود الموت” و”اخشوا الله وليس اللاجئين”، وطالبن الحكومة برفع حظر المرور حتى يتمكن المهاجرون من تلقي المساعدات الإنسانية، واتهمن شرطة الحدود بإجبار المهاجرين على أن يعودوا أدراجهم.

مواد ذات صلة

تجمدوا من شدة البرد.. وفاة 4 مهاجرين على حدود دول أوروبية

تجمدوا من شدة البرد.. وفاة 4 مهاجرين على حدود دول أوروبية

شاهد.. تظاهرات وهتافات مناهضة لـ«خامنئي» في شوارع طهران

شاهد.. تظاهرات وهتافات مناهضة لـ«خامنئي» في شوارع طهران

إيران تعطل الإنترنت في «الأحواز» لإخماد «انتفاضة المياه»

إيران تعطل الإنترنت في «الأحواز» لإخماد «انتفاضة المياه»

«أين ذهبت أموالنا».. احتجاجات أمام البرلمان الإيراني للمتضررين من البورصة (فيديو)

«أين ذهبت أموالنا».. احتجاجات أمام البرلمان الإيراني للمتضررين من البورصة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة