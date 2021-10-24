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بعد بركان لا بالما.. الفيضانات تجتاح إسبانيا وتغلق المدارس والمطاعم

بعد بركان لا بالما.. الفيضانات تجتاح إسبانيا وتغلق المدارس والمطاعم
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تواصل – وكالات:

اجتاحت فيضانات عارمة منطقة آليكانتي الإسبانية الواقعة شرقي البلاد. ورصدت مقاطع مصورة تحول الشوارع إلى شبه أنهار في ظل ارتفاع كبير لمنسوب المياه.

وانهمرت أمطار غزيرة أمس الجمعة على مدينة أليكانتي بشرق إسبانيا، ما تسبب بدخول مياه الفيضانات إلى المنازل والمقاهي والمحال التجارية والمطاعم.

ووصل هطول الأمتار إلى 100 لتر لكل متر مربع وهو ما أدى إلى ارتفاع المياه بالشوارع إلى 10 سنتيمترات.

وتسببت الفيضانات في إغلاق المدارس في بعض القرى المجاورة للمدينة حتى تتحسن الأحوال الجوية.

يأتي هذا عقب ما تعيشه إسبانيا، من تداعيات كارثية بسبب بركان جزيرة لابالاما، الذي بدأ ثورانه منذ سبتمبر الماضي، ولا تزال تداعياته على الحياة البيئية مقلقة  في البلاد.

 

 

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