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تقتل أكثر من 90 ألف شخص سنويا.. دراسة تكشف مفاجأة عن مادة سامة بالبقالة

تقتل أكثر من 90 ألف شخص سنويا.. دراسة تكشف مفاجأة عن مادة سامة بالبقالة
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تواصل – وكالات :

فجرت دراسة جديدة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن مادة موجودة في البقالات تتسبب في وفاة ما بين 91 ألف و107 ألف شخصاً سنوياً.

وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة “Environmental Pollution”عن أن الأطعمة المعبأة في الحاويات البلاستيكية تحتوي على مادة الفثالات الكيميائية السامة، ونصحت بتجنب شرائها.

وقارن الباحثون في الدراسة المنشورة بالمجلة المهتمة بتلوث البيئة، البيانات من المشاركين في الدراسة الاستقصائية الوطنية الأمريكية لفحص الصحة والتغذية في الفترة بين عامي 2001 و2010 (الذين قدموا عينات بول لفحصها بحثا عن الفثالات) وبين المعلومات المتعلقة بالوفيات حتى نهاية عام 2015.

كما بحثوا في كافة مسببات الوفيات، والوفيات الناجمة عن السرطان وعن أمراض القلب.

وفي نهاية البحث توصل الباحثون إلى أن الفثالات تزيد من خطر الوفاة من جميع الأسباب، والوفاة الناتجة عن مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وتتمثل أيضا أضرار الفثالات في تعطل عملية التمثيل الغذائي بطرق متعددة، كما أنها تسهم في حدوث الالتهابات، وهي عملية أساسية في الإصابة بأمراض القلب”.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    1

    لابد ان يعاقب

  2. ٤
    فار

    الله يعينا

  3. ٣
    سالم

    لابد التشهير به

  4. ٢
    ابوعبادي

    من بيفتش البقالة غير البلدية او مكتب العمل اتركونا من حركاتكم وطلعو الحرااامي

  5. ١
    خالد ابو عمر

    الردود كلها تحمل قناعات مسبقة وتصر على ان الفاعل من الوزارة واضح ان المشاركين بارائهم لم يقرأوا الخبر كالعادة نرد من العنوان