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خبيرة تغذية تحذر من تناول الموز بكثرة وتكشف عن بدائله

خبيرة تغذية تحذر من تناول الموز بكثرة وتكشف عن بدائله
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تواصل – وكالات :

كشفت خبيرة التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا، عن عدة مخاطر للإكثار من تناول الموز.

وقالت الخبيرة الروسية وفقا لموقع “ميديك فوروم”، إن الإفراط في تناوله لن يفيد الشخص، رغم العناصر العديدة المفيدة في تكوين هذه الفاكهة، لأن الموز غني بالسكر والنشا، لهذا فإنه يتسبب في زيادة الوزن.

وأكدت سولوماتينا، أنه من السهل العثور على المواد المفيدة في الفاكهة وفي المنتجات الغذائية الأخرى المتوفرة في السوق.

وأوضحت الخبيرة، أنه يمكن استبدال الموز، بالشوكولاتة الداكنة والكاكاو.

واشارت إلى أن البوتاسيوم نفسه متوفر بكثرة في اليقطين والمشمش المجفف والفواكه المجففة، كما يوجد الكثير من المغنيسيوم في البذور، والمكسرات، والخضروات الخضراء، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك.

وأكدت أنه يمكن العثور على فيتامينات ب في نفس الحبوب الكاملة، وأن هناك أطعمة يمكن أن تحل محل الموز من حيث تشبعه بمواد مفيدة.

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