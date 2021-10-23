وزارة الدفاع تعلن فتح باب التجنيد الموحد بدءًا من اليوم.. تعرف على الشروط

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أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن موعد فتح القبول والتسجيل للتجنيد الموحد للمرحلة القادمة 1443هـ ، للعمل بأفرع القوات المسلحة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1443/03/18هـ الموافق (2021/10/24م) – وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التقديم:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم للرجال و (155) سم للإناث.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

أفرع القوات المسلحة:

1- القوات المسلحة السعودية.

2- القوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- القوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- قيادة القوات المشتركة.

– دليل المستخدم للمتقدم للوظائف العسكرية:

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– الأسئلة المتكررة:

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– مواقع مراكز القبول والتجنيد (خرائط جوجل):

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التقديم:

– – يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/03/18هـ (2021/10/24م).

– رابط التقديم: (اضغط هـنـا)

– الإعلان: (اضغط هـنـا)