وزارة الدفاع تعلن فتح باب التجنيد الموحد بدءًا من اليوم.. تعرف على الشروط

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أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن موعد فتح القبول والتسجيل للتجنيد الموحد للمرحلة القادمة 1443هـ ، للعمل بأفرع القوات المسلحة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1443/03/18هـ الموافق (2021/10/24م) – وفقاً للتفاصيل التالية:
شروط التقديم:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
– أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
– أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .
– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم للرجال و (155) سم للإناث.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
أفرع القوات المسلحة:
1- القوات المسلحة السعودية.
2- القوات البرية الملكية السعودية.
3- القوات الجوية الملكية السعودية.
4- القوات البحرية الملكية السعودية.
5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.
7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
8- قيادة القوات المشتركة.
– دليل المستخدم للمتقدم للوظائف العسكرية:
– الأسئلة المتكررة:
– مواقع مراكز القبول والتجنيد (خرائط جوجل):
التقديم:
– – يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/03/18هـ (2021/10/24م).
– رابط التقديم: (اضغط هـنـا)
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