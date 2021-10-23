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لتخفيف الأعباء على الطلاب.. «الصين» تقر قانوناً للحد من الواجبات المدرسية

لتخفيف الأعباء على الطلاب.. «الصين» تقر قانوناً للحد من الواجبات المدرسية
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تواصل – وكالات:

أصدرت الصين، أمس السبت، قانوناً يفرض الحد من الفروض والحصص الدراسية خارج أوقات التدريس، في مبادرة ترمي إلى تخفيف العبء الثقيل على التلامذة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام حكومية.

وأوضحت “وكالة أنباء الصين الجديدة” أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الصيني السبت يفرض على السلطات المحلية “تعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل التلامذة على صعيد الفروض والحصص خارج ساعات التدريس”.

وأقرت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة قواعد كثيرة للحد من الأنشطة التي تراها مؤذية لنمو الأطفال، بهدف حماية الناشئة.

كما قررت الحكومة الصينية، قصّر اللعب لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا بالألعاب الإلكترونية لمكافحة الإدمان على هذه الأنشطة، كما قلصت بصورة كبيرة إمكان الاستعانة بدروس خصوصية للدعم المدرسي.

في سياق متصل، يلزم القانون الجديد أولياء الأمور بـ”التوزيع المنطقي لوقت الأبناء القصّر بين الدروس والاستراحة والترفيه والنشاط الجسدي بهدف عدم إثقال كاهلهم على صعيد التعلم وتفادي الإدمان على الإنترنت”.

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