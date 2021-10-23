الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. مخلوقات بحرية غريبة تثير رعب من يراها

شاهد.. مخلوقات بحرية غريبة تثير رعب من يراها
0

تواصل- فريق التحرير: 

ما زالت الأيام تكشف عن معجزات صنع الله في جميع مخلوقاته، فعلى عكس ما يتخيل البعض من احتواء البحار والمحيطات على أسماك وكائنات بحرية تصلح للأكل، هناك كائنات تثير الغرابة والرعب في آن واحد.

هذه المرة كشف أحد  الصيادين الروس عن أغرب الأسماك التي التقطتها شباكه من قاع المحيط، كونه يعمل في مهنة الصيد منذ 18 عامًا.

قام هذا الصياد الذي يدعى “رومان فيدورتسوف” وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، بتوثيق الصور لمخلوقات أعماق البحار الغريبة والمخيفة والتي شاركها مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعرض لكم بعض هذه المخلوقات الغريبة التي نشرها الصياد وغيرها من المخلوقات الغير مألوفة:

 

مواد ذات صلة

ظهور مخلوقات غريبة بـ 3 عيون في صحراء أمريكا

ظهور مخلوقات غريبة بـ 3 عيون في صحراء أمريكا

يتبع منتجعاً شهيراً.. ضبط مستودع مخالف يُستخدم لتخزين الأسماك بمكة

يتبع منتجعاً شهيراً.. ضبط مستودع مخالف يُستخدم لتخزين الأسماك بمكة

حظر صيد أسماك «الكنعد» في سواحل المنطقة الشرقية لمدة شهرين

حظر صيد أسماك «الكنعد» في سواحل المنطقة الشرقية لمدة شهرين

«الشؤون البلدية» تُعلن اشتراطات تجهيز بيع الأسماك.. وعقوبة رادعة للمخالفين

«الشؤون البلدية» تُعلن اشتراطات تجهيز بيع الأسماك.. وعقوبة رادعة للمخالفين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة