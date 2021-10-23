شاهد.. مخلوقات بحرية غريبة تثير رعب من يراها

تواصل- فريق التحرير:

ما زالت الأيام تكشف عن معجزات صنع الله في جميع مخلوقاته، فعلى عكس ما يتخيل البعض من احتواء البحار والمحيطات على أسماك وكائنات بحرية تصلح للأكل، هناك كائنات تثير الغرابة والرعب في آن واحد.

هذه المرة كشف أحد الصيادين الروس عن أغرب الأسماك التي التقطتها شباكه من قاع المحيط، كونه يعمل في مهنة الصيد منذ 18 عامًا.

قام هذا الصياد الذي يدعى “رومان فيدورتسوف” وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، بتوثيق الصور لمخلوقات أعماق البحار الغريبة والمخيفة والتي شاركها مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعرض لكم بعض هذه المخلوقات الغريبة التي نشرها الصياد وغيرها من المخلوقات الغير مألوفة: