طقس الأحد.. سحب رعدية وضباب وعوالق ترابية تعيق الرؤية بعدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأح بمشيئة الله تعالى سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية.

ويستمر توقع تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر. وتتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الجنوبي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.