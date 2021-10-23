«التمثيل قلب جد».. ممثل أمريكي مشهور يقتل زملائه أثناء التصوير

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في واقعة غريبة ونادرة الحدوث لكنها ليست الأولى، أقدم ممثل أمريكي شهير على فتح النيران على زملائه في العمل أثناء تصوير مشهد تمثيلي يقوم ببطولته.

وأسفرت الجريمة- التي وقعت عن طريق الخطأ- عن مقتل مديرة التصوير وإصابة مخرج العمل التمثيلي بإصابات خطيرة يرقد في العناية المركزة بين الحياة والموت.

الواقعة أحدثت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بعد أن حضرت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية إلى موقع التصوير وتحفظت على طاقم العمل والأدوات المستخدمة.

وأبدى الممثل الأمريكي “أليك بالدوين” حزنه وذهوله بعد قتل مديرة التصوير والمخرج على يديه أثناء تصوير أحد الأفلام التي يقوم ببطولتها.

وحسب الإعلام المحلي يرجح أن تكون هذه الواقعة قد حدثت خطأً، إذ إن السلاح الذي استخدمه بالدوين كان يُفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي، لكنه كان يحتوي على رصاصات حية.

وغالبًا ما تُستخدم الأسلحة النارية الحقيقية في التصوير، ويتم حشوها بطلقات فارغة تطلق فقط وميضًا ودويًا دون إطلاق قذيفة.

وفتحت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية تحقيقا، واستمعت إلى أقوال الممثل لكنها لم توجه أي تهم لحد حتى الآن.

وأوضحت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية في بيان أن مديرة التصوير “هاليانا هاتشينز” والمخرج جويل سوزا “أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يستخدَم لأغراض تصوير” فيلم “راست”.

ونقلت هاتشينز (42 عاما) في طوافة إلى مستشفى قريب، حيث ما لبث الأطباء أن أعلنوا وفاتها، في حين يرقد سوزا (48 عاماً) في قسم العناية المركزة.

وأضاف البيان أن التحقيق في القضية جار من خلال سماع الشرطة إفادات الشهود، مشيرا إلى أن أي اتهامات قضائية لم توجه بعد.