الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التمثيل قلب جد».. ممثل أمريكي مشهور يقتل زملائه أثناء التصوير

«التمثيل قلب جد».. ممثل أمريكي مشهور يقتل زملائه أثناء التصوير
0

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة ونادرة الحدوث لكنها ليست الأولى، أقدم ممثل أمريكي شهير على فتح النيران على زملائه في العمل أثناء تصوير مشهد تمثيلي يقوم ببطولته.

وأسفرت الجريمة- التي وقعت عن طريق الخطأ- عن مقتل مديرة التصوير وإصابة مخرج العمل التمثيلي بإصابات خطيرة يرقد في العناية المركزة بين الحياة والموت.

الواقعة أحدثت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بعد أن حضرت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية إلى موقع التصوير وتحفظت على طاقم العمل والأدوات المستخدمة.

وأبدى الممثل الأمريكي “أليك بالدوين” حزنه وذهوله بعد قتل مديرة التصوير والمخرج على يديه أثناء تصوير أحد الأفلام التي يقوم ببطولتها.

وحسب الإعلام المحلي  يرجح أن تكون هذه الواقعة قد حدثت خطأً، إذ إن السلاح الذي استخدمه بالدوين كان يُفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي، لكنه كان يحتوي على رصاصات حية.

وغالبًا ما تُستخدم الأسلحة النارية الحقيقية في التصوير، ويتم حشوها بطلقات فارغة تطلق فقط وميضًا ودويًا دون إطلاق قذيفة.

وفتحت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية  تحقيقا، واستمعت إلى أقوال الممثل لكنها لم توجه أي تهم لحد حتى الآن.

وأوضحت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية في بيان أن مديرة التصوير “هاليانا هاتشينز” والمخرج جويل سوزا “أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يستخدَم لأغراض تصوير” فيلم “راست”.

ونقلت هاتشينز (42 عاما) في طوافة إلى مستشفى قريب، حيث ما لبث الأطباء أن أعلنوا وفاتها، في حين يرقد سوزا (48 عاماً) في قسم العناية المركزة.

وأضاف البيان أن التحقيق في القضية جار من خلال سماع الشرطة إفادات الشهود، مشيرا إلى أن أي اتهامات قضائية لم توجه بعد.

 

 

مواد ذات صلة

الحكم على ممثل أمريكي شهير بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على ممثل أمريكي شهير بالسجن بتهمة الاغتصاب

شرطة مكة: القبض على شاب تشبه بالنساء في مشهد تمثيلي

شرطة مكة: القبض على شاب تشبه بالنساء في مشهد تمثيلي

«جامعة نورة»: جهة خارجية حصلت على ترخيص لتنظيم فعالية ممثل هوليود

«جامعة نورة»: جهة خارجية حصلت على ترخيص لتنظيم فعالية ممثل هوليود

التعليقات (٧)اضف تعليق

  1. ٧
    من

    يا شيخ قوية ذي

  2. ٦
    احلام

    طيب من الجهة الخارجية

  3. ٥
    منصور

    اين انا

  4. ٤
    عبد الله

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    الله يصلح الحال

  5. ٣
    ابو عبد الله

    قال الله تعالى: “وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ] – الإسراء

  6. ٢
    كلمه حق

    جه خارجيه من كوكب زحل والمريخ هههههه مافيه شي يحصل بالجامعه الا ماخذين الاذن بذالك

  7. ١
    احمد

    حسبي الله ونعم الوكيل ظهر الفساد في البر والبحر