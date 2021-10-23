بيان عاجل من مكتب «سعد الحريري» حول عملية جراحية أجراها بباريس

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بيانا، حول ما أثير عن إجرائه عملية جراحية في باريس.

وبحسب ما جاء في البيان، والذي نشره الحساب الخاص بسعد الحريري، فإن بعض المواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً يتعلق بصحة الرئيس سعد الحريري وخضوعه لعملية جراحية في باريس.

وأضاف البيان أن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري يوضح، أن الخبر المتداول يعود للعام ٢٠١٩، وأن الرئيس الحريري بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع لأي جراء طبي أو عملية جراحية.

ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، والاستناد إلى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق بأخبار الرئيس سعد الحريري.