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تفاصيل جديدة حول واقعة «صفع» المحافظ الإيراني.. ماذا عن «الصافع»

تفاصيل جديدة حول واقعة «صفع» المحافظ الإيراني.. ماذا عن «الصافع»
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تواصل- فريق التحرير:

انتشرت واقعة صفع المحافظ الإيراني بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتشار الصورة، تساءل البعض عن الشخص الذي قام بعملية الصفع، حيث تداول رواد مواقع التواصل أنه زوج لامرأة إيرانية، كان معترضا على قيام ممرض ذكر بإعطائها لقاح كورونا وليس امرأة مثلها.

وكان الإعلامي الإيراني ماجد العباسي قد ذكر معلومات جديدة حول واقعة الصفع على حسابه في تويتر.

وأوضح العباسي أن ضابط الحرس الثوري “عابدين خرم” تلقى صفعة قوية من أحد الجمهور أثناء حفل تنصيبه محافظا لمحافظة أذربيجان الشرقية.

وكشف أن عابدين خرم من ضباط الحرس الثوري القدامى وسبق له القتال في سوريا فيما يسمى بـ” مدافعي الحرم”، وكان قد تم أسره هناك قبل أن يطلق سراحه في صفقة للتبادل.

وعن هوية الصافع الذي قام بصفعه أثناء حفل تنصيبه أوضح العباسي، أن الشخص الذي صفع الضابط السابق للحرس الثوري والمحافظ الحالي ، هو أيضا عضو في الحرس الثوري ولكن ليس برتبة عالية.

وكانت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية قد نقلت اليوم السبت، أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود  بسبب تلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر وليس أنثى.

وكان ذلك بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ في حفل تنصيبه.

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