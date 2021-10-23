نصائح لمنع الإعلانات من تتبعك عبر هواتف «آيفون»

تواصل – وكالات:

تعمل شركة أبل بشكل مستمر على تقديم خصائص لحماية المستخدمين وخصوصيتهم، حيث قامت آبل في التحديث الأخير بتقديم مجموعة مميزات جديدة تهدف لمنع الإعلانات والشركات الخاصة بالإعلانات من تتبع مستخدمي آيفون.

وتعمل إحدى هذه المميزات على منع الإعلانات من تتبعك عبر الإنترنت، وهذا يعني أنك عندما تبحث عن قطعة ما، فإن مواقع الإعلانات لن تعرف أنك بحثت عنها وبالتالي تظهر لك الكثير من الإعلانات حول هذه القطعة، حيث تعتمد آبل على خاصية App Tracking Transparency لمنع التطبيقات من تتبعك عبر جميع المواقع واستخداماتك للهاتف والإنترنت.

وتعتمد هذه الطريقة عبر جعل التطبيقات تخبر آبل بالصلاحيات التي ترغب في الوصول إليها، ومن ثم يستطيع المستخدم منع التطبيق من تتبعه أو لا، ولذلك عندما تقوم بفتح أحد التطبيقات التي تحاول تتبعك عبر الإنترنت، فإن النظام يوجه لك سؤالًا حول رغبتك في ترك التطبيق يتتبعك أم لا.

ويمكنك التحكم في هذه الخاصية كالتالي: