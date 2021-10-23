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نصائح لمنع الإعلانات من تتبعك عبر هواتف «آيفون»

نصائح لمنع الإعلانات من تتبعك عبر هواتف «آيفون»
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تواصل – وكالات:

تعمل شركة أبل بشكل مستمر على تقديم خصائص لحماية المستخدمين وخصوصيتهم، حيث قامت آبل في التحديث الأخير بتقديم مجموعة مميزات جديدة تهدف لمنع الإعلانات والشركات الخاصة بالإعلانات من تتبع مستخدمي آيفون.

وتعمل إحدى هذه المميزات على منع الإعلانات من تتبعك عبر الإنترنت، وهذا يعني أنك عندما تبحث عن قطعة ما، فإن مواقع الإعلانات لن تعرف أنك بحثت عنها وبالتالي تظهر لك الكثير من الإعلانات حول هذه القطعة، حيث تعتمد آبل على خاصية App Tracking Transparency لمنع التطبيقات من تتبعك عبر جميع المواقع واستخداماتك للهاتف والإنترنت.

وتعتمد هذه الطريقة عبر جعل التطبيقات تخبر آبل بالصلاحيات التي ترغب في الوصول إليها، ومن ثم يستطيع المستخدم منع التطبيق من تتبعه أو لا، ولذلك عندما تقوم بفتح أحد التطبيقات التي تحاول تتبعك عبر الإنترنت، فإن النظام يوجه لك سؤالًا حول رغبتك في ترك التطبيق يتتبعك أم لا.

ويمكنك التحكم في هذه الخاصية كالتالي:

  • إذا كانت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل التطبيق، فإن النظام يوجه لك سؤلًا إن كنت ترغب في تركه يتتبعك.
  • أما إن كنت ترغب في تعديل صلاحيات التطبيقات الأخرى ومعرفة التطبيقات التي تتبعك، فإنك تستطيع ذلك عبر التالي: “توجه إلى تطبيق الإعدادات في الهاتف، ومن ثم اختر الخصوصية وبعد ذلك التتبع، ويمكنك إغلاق خاصية التتبع عن جميع التطبيقات”.
  • إغلاق خاصية التتبع عبر جميع التطبيقات معًا، وهذا يعني أنك لن ترى سؤال السماح للتطبيق بتتبعك أم لا.

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