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اثنان في المملكة.. تعرف على أعلى 4 جبال في الخليج

اثنان في المملكة.. تعرف على أعلى 4 جبال في الخليج
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تواصل- فريق التحرير:

تتميز دول الخليج بتواجد عدد كبير من القمم الجبلية بها، لكن من أبرز وأعلى هذه القمم 4 جبال موزعين على المملكة وسلطنة عمان والإمارات.

ونستعرض لكم في هذه السطور أسماء هذه الجبال وخصائصها التي تنفرد بها، حيث احتل جبل شمس في عمان أعلى قمة جبلية، ثم تبعه جبل السودة في المملكة كثانئ أعلى قمة جبلية في الخليج، وتبعهم جبل جيس الذي يقع في الإمارات.

جبل شمس (عمان)

يعد أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان والخليج، وتعود تسمية جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، لكون الشمس أول ما تشرق وآخر ما تغرب في قمته العالية.

ينفرد المكان باعتدال درجة الحرارة في فصل الصيف وتصل ما بين 26 و25 درجة مئوية والبرودة التي تصل إلى درجة التجمد وتساقط الثلوج في فصل الشتاء إذ تصل درجة الحرارة إلى أقل من 7 درجة مئوية.

ويرتفع جبل شمس ما يقارب 3009 متر فوق مستوى سطح البحر، وهذا الإرتفاع ساعد على تغير المناخ عن باقي المناطق بالسلطنة، ويبعد عن العاصمة مسقط حوالي 240 كم

جبلي فرواع والسودة (المملكة)

كان يسود اعتقاد رائج لدى الجميع أن قمة جبل السودة هي الأعلى في المملكة، لكن كشف الاتحاد السعودي للتسلق، وبعد قياس ميداني لمرتفعات منطقة عسير بمشاركة متخصصين أمريكيين وفريق من المتسلقين الوطنيين، أن قمة جبل فِرواعْ هي الأعلى، بعد أن كشفت القياسات أن فرواع يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3009 أمتار، فيما بلغ ارتفاع أعلى نقطة في جبل السودة 3007 أمتار.

جبل جيس (الإمارات)

هو أعلى جبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرابع في الخليج من حيث الارتفاع، حيث يرتفع قرابة 1.900 متر فوق سطح البحر.

وهو أحد الجبال التي تتكوّن منها سلسلة جبال الحجر، ويقع في إمارة رأس الخيمة، وتنخفض فيه درجة الحرارة كثيراً عن ما هي عليه في الأسفل.

 

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