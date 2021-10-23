الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. أول صورة جماعية لـ 9 توائم بالمغرب

شاهد.. أول صورة جماعية لـ 9 توائم بالمغرب
0

تواصل- فريق التحرير:

انتشرت صورة تم تداولها لـ 9 توائم ولدوا لامرأة مالية وضعتهم بإحدى المستشفيات في المغرب قبل شهور.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية، فإن السيدة المالية “حليمة سيسي” كانت قد وضعت توائمها التسعة في مايو الماضي في مستشفى بالدار البيضاء.

وأضافت أنه منذ ذلك الوقت، وهى تحظى بمتابعة إخبارية، بسبب حالتها النادرة، منوهة أن أولادها التسعة بصحة جيدة، وهي في انتظار العودة لبلادها.

وفي التفاصيل التي نشرتها أيضا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه مع اقتراب الأطفال من ستة أشهر احتفلت حليمة وزوجها قادر بإصدار صور جديدة لتوائمها.

كما نوهت أن وزيرة الصحة في مالي زارتهم الأسبوع الماضي وتوصلت إلى كيفية نقلهم بأمان من الدار البيضاء إلى العاصمة باماكو.

ونقلت الصحيفة عنها أيضا أن إنجاب طفل واحد أمر صعب ولكن إنجاب تسعة أطفال أمر لا يمكن تصوره.

 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>