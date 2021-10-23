شاهد.. أول صورة جماعية لـ 9 توائم بالمغرب

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انتشرت صورة تم تداولها لـ 9 توائم ولدوا لامرأة مالية وضعتهم بإحدى المستشفيات في المغرب قبل شهور.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية، فإن السيدة المالية “حليمة سيسي” كانت قد وضعت توائمها التسعة في مايو الماضي في مستشفى بالدار البيضاء.

وأضافت أنه منذ ذلك الوقت، وهى تحظى بمتابعة إخبارية، بسبب حالتها النادرة، منوهة أن أولادها التسعة بصحة جيدة، وهي في انتظار العودة لبلادها.

وفي التفاصيل التي نشرتها أيضا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه مع اقتراب الأطفال من ستة أشهر احتفلت حليمة وزوجها قادر بإصدار صور جديدة لتوائمها.

كما نوهت أن وزيرة الصحة في مالي زارتهم الأسبوع الماضي وتوصلت إلى كيفية نقلهم بأمان من الدار البيضاء إلى العاصمة باماكو.

ونقلت الصحيفة عنها أيضا أن إنجاب طفل واحد أمر صعب ولكن إنجاب تسعة أطفال أمر لا يمكن تصوره.