نصيحة للنساء الحوامل بشأن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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وجهت وزارة الصحة نصيحة للنساء الحوامل، اللائي حصلن على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشددة على أهمية الحصول على الجرعة الثانية.

وأوضحت “الصحة” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن أهمية حصول النساء الحوامل على الجرعة الثانية يأتي لعدة أسباب منها، أن اللقاح آمن على الحامل والجنين وفقا لجميع الدراسات والتوصيات العلمية المرجعية.

وأضافت “الصحة” أن أهمية الجرعة الثانية يرجع كذلك لمنع حدوث المخاطر والمضاعفات الخطيرة بنسبة تصل إلى 90% مما يساهم في حماية الأم والجنين، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية خصوصًا في متحورات مثل متحور دلتا.