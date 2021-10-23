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وفاة طبيب قلب بسكتة قلبية بمؤتمر يضم 100 طبيب في أمراض القلب

وفاة طبيب قلب بسكتة قلبية بمؤتمر يضم 100 طبيب في أمراض القلب
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مثيرة، تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، توفي طبيب مختص في أمراض القلب، أثناء حضوره مؤتمرا للقلب.

وكتب دكتور عمار على حسن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على حسابه في تويتر :” طبيب القلب مات أمس بسبب القلب وبسكتة قلبية وتوقف مفاجيء للقلب داخل مؤتمر القلب، وحوله أكثر من ١٠٠ طبيب في القلب “.

وأضاف  في تعليقه على الواقعة :” صدق القائل :” قل للطبيب تخطفته يد الردى..  يا شافي الأمراض من أرداك”.

وكانت جامعة الأزهر قد نعت الدكتور محمود العروسي، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب.

ودعت الجامعة أن يتغمد الله عزوجل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

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