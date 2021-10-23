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فاكهة يتجاهلها البعض تحرق دهون أخطر مكان في الجسم

فاكهة يتجاهلها البعض تحرق دهون أخطر مكان في الجسم
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تواصل- وكالات:

تعد منطقة البطن من أكثر أماكن الجسم التي ترتكز فيها الدهون، ويعاني كثيرين منها فيختار البعض عمليات جراحية لتكميم المعدة ويلجأ البعض إلى ريجيم قاس من أجل القضاء على هذه الدهون التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

وعلى الرغم من الخيارات المتعددة والتي أغلبها شاق، كشفت دراسة علمية حديثة أن فاكهة “التوت البري”، لها مفعول قوي وتساعد على تحسين الدورة الدموية والقضاء على الدهون.

ووجد الباحثون في إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران، أن التوت البري يساعد في حرق الدهون الخطرة الموجودة حول الجزء الأوسط من الجسم.

ومن أجل تجربتهم، قام الباحثون بملء القوارض قبل إطعامها بالتوت لمدة 90 يوما، وفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وفقدت القوارض التي تناولت التوت البري كمية كبيرة من دهون البطن، حيث يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون نتيجة لمضادات الأكسدة التي تؤثر على كيفية حرق الغلوكوز والدهون.

ويشتهر التوت البري على نطاق واسع بمحتواه من مضادات الأكسدة التي لا مثيل لها، وهذه الفلافونويد فعالة بشكل خاص في مكافحة الالتهاب في الجسم.

وفي إحدى الدراسات، كتب الباحثون: “يحتوي التوت البري على عدد كبير من المواد الكيميائية النباتية، بما في ذلك أصباغ الأنثوسيانين الوفيرة”.

 

 

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