39 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر (39) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة في كلاً من: (الرياض، الجبيل، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المجالات الوظيفية:
– فنية.
– إدارية.
– هندسية.
– مالية
بعض المسميات الوظيفية:
1- ميكانيكي متخصص.
(Specialist II, Mechanical)
2- مهندس ميكانيكي ، صيانة.
(Mechanical Engineer, Maintenance)
3- مدير المبيعات بالمملكة
(Head of KSA Sales)
4- مهندس إنتاج ثاني :
(Sr Engineer II, Production – HDPE Job)
5-مستشار رئيسي ثاني
(Principal Advisor II, Business Develpmnt Job)
6- مشغل إنتاج خامس
(Operator V, SPC Production Job)
7- مشغل مرافق طاقة خامس
(Operator III, Utility & Power House Job)
8- مشرف ميكانيكي أول
(Snr Supv, Mechanical Job)
9- مفتش ثالث مراقبة جودة
(Inspector III, Quality Control Job)
10- مهندس كهربائي ثاني
(Engineer II, Electrical Job)
11- مشغل لوحة تكسير الإيثيلين
(Panel Operator – Ethylene Cracker (Cold Area) Job)
12- مهندس إنتاج أول
(Sr Engineer I, Production – PP Job)
13- مهندس أول مراقبة الجودة
(Engineer I, Quality Control Job)
أماكن العمل:
(الرياض، الجبيل، الدمام).
التقديم:
وأشارت شركة التصنيع الوطنية من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).