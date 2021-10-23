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39 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم

39 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

 أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر (39) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة في كلاً من: (الرياض، الجبيل، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية:

– فنية.

– إدارية.

– هندسية.

– مالية

بعض المسميات الوظيفية:

1- ميكانيكي متخصص.

(Specialist II, Mechanical)

2- مهندس ميكانيكي ، صيانة.

(Mechanical Engineer, Maintenance)

3- مدير المبيعات بالمملكة

(Head of KSA Sales)

4- مهندس إنتاج ثاني :

(Sr Engineer II, Production – HDPE Job)

5-مستشار رئيسي ثاني

(Principal Advisor II, Business Develpmnt Job)

6- مشغل إنتاج خامس

(Operator V, SPC Production Job)

7- مشغل مرافق طاقة خامس

(Operator III, Utility & Power House Job)

8- مشرف ميكانيكي أول

(Snr Supv, Mechanical Job)

9- مفتش ثالث مراقبة جودة

(Inspector III, Quality Control Job)

10- مهندس كهربائي ثاني

(Engineer II, Electrical Job)

11- مشغل لوحة تكسير الإيثيلين

(Panel Operator – Ethylene Cracker (Cold Area) Job)

12- مهندس إنتاج أول

(Sr Engineer I, Production – PP Job)

13- مهندس أول مراقبة الجودة

(Engineer I, Quality Control Job)

أماكن العمل:

(الرياض، الجبيل، الدمام).

التقديم:

وأشارت شركة التصنيع الوطنية من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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