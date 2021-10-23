قصة صورة «مشقة الحياة» التي هزت مشاعر العالم

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فازت هذه الصورة التي هزت مشاعر ووجدان العالم بصورة العام 2021 في مسابقة سيينا الدولية للصور، لكن كثيرين لا يعرفون قصة الصورة بين الأب الذي فقد إحدى ساقيه والإبن الطفل الذي ولِد بدون ساقين في مأساة مشتركة.

الصورة التي التقطها المصور التركي محمد أصلان في الريحانية على الحدود التركية السورية، وضع لها عنوان “مشقة الحياة”، والتي جسدت لحظة إنسانية بين أب وابنه فقد ساقيه بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته لتناولها بعد إصابتها بالغثيان نتيجة استنشاق غاز الأعصاب خلال الحرب في سوريا.

يروي المواطن السوري “منذر النزال”، والد الطفل “مصطفى”، تفاصيل ما حدث لهما في تصريحات لقناة “الحدث”، مشيرًا انه فقد إحدى ساقيه خلال قصف على خان شيخون، بالإضافة إلى معاناته من آلام أخرى في البطن والظهر.

وأضاف منذر النزال، أنه قبل الإصابة كان لا يزال يدرس، وعقب حصوله على شهادة البكالوريا وقعت الأحداث وفقد قدمه، لكنه ناشد المنظمات الدولية المعنية بمساعدته في علاج نجله وتركيب أطراف اصطناعية، لتأمين مستقبله وتمكينه من الذهاب إلى المدرسة مثل بقية الأطفال، مشيرًا إلى أن مصطفى لديه شقيقان أصحاء.

وقال “النزال” إن نجله مصطفى يحتاج إلى عملية لتطويل عظام الرجل، وبعدها يحتاج إلى أطراف ذكية ليتمكن من السير.