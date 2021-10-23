الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قصة صورة «مشقة الحياة» التي هزت مشاعر العالم

قصة صورة «مشقة الحياة» التي هزت مشاعر العالم
0

تواصل- فريق التحرير:

فازت هذه الصورة التي هزت مشاعر ووجدان العالم بصورة العام 2021 في مسابقة سيينا الدولية للصور، لكن كثيرين لا يعرفون قصة الصورة بين الأب الذي فقد إحدى ساقيه والإبن الطفل الذي ولِد بدون ساقين في مأساة مشتركة.

الصورة التي التقطها المصور التركي محمد أصلان في الريحانية على الحدود التركية السورية، وضع لها عنوان “مشقة الحياة”، والتي جسدت لحظة إنسانية بين أب وابنه فقد ساقيه بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته لتناولها بعد إصابتها بالغثيان نتيجة استنشاق غاز الأعصاب خلال الحرب في سوريا.

يروي المواطن السوري “منذر النزال”، والد الطفل “مصطفى”، تفاصيل ما حدث لهما في تصريحات لقناة “الحدث”، مشيرًا انه فقد إحدى ساقيه خلال قصف على خان شيخون، بالإضافة إلى معاناته من آلام أخرى في البطن والظهر.

وأضاف منذر النزال، أنه قبل الإصابة كان لا يزال يدرس، وعقب حصوله على شهادة البكالوريا وقعت الأحداث وفقد قدمه، لكنه ناشد المنظمات الدولية المعنية بمساعدته في علاج نجله وتركيب أطراف اصطناعية، لتأمين مستقبله وتمكينه من الذهاب إلى المدرسة مثل بقية الأطفال، مشيرًا إلى أن مصطفى لديه شقيقان أصحاء.

وقال “النزال” إن نجله مصطفى يحتاج إلى عملية لتطويل عظام الرجل، وبعدها يحتاج إلى أطراف ذكية ليتمكن من السير.

مواد ذات صلة

تركز على طرد إيران.. استراتيجية أمريكية جديدة للحرب في سوريا

تركز على طرد إيران.. استراتيجية أمريكية جديدة للحرب في سوريا

أغيثوا الشعب السوري.. حملة خادم الحرمين تُعيد التذكير بحسابات التبرعات 

أغيثوا الشعب السوري.. حملة خادم الحرمين تُعيد التذكير بحسابات التبرعات 

شاهد.. استهداف شاحنة لمليشيات «الأسد» بصاروخ «تاو» في حلب

شاهد.. استهداف شاحنة لمليشيات «الأسد» بصاروخ «تاو» في حلب

استشهاد عائلة سورية جراء قصفٍ روسي على ريف إدلب

استشهاد عائلة سورية جراء قصفٍ روسي على ريف إدلب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة