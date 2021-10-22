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هل يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف؟.. استشاري بالبيت الأبيض يحسم الجدل

هل يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف؟.. استشاري بالبيت الأبيض يحسم الجدل
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تواصل – فريق التحرير:

حسم كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، الجدل بشأن التطعيم بلقاح كورونا مختلف في الجرعة التعزيزية.

وأوضح أنتوني فاوتشي، أنه بالإمكان أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة، لكنه أوصى بأخذ اللقاح الأصلي إن كان متاحا.

وأوصى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع “سي.إن.إن”، أن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية”.

وتابع: “لكن لسبب أو لآخر، ربما تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء فيما يتعلق بمدى توافر النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعا مغايرا”.

وأوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السكان بأخذ جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 بالنسبة لمن تلقوا جرعات مودرنا وجونسون آند جونسون وقالت إن بالإمكان اختيار لقاح مختلف عما تلقوه سابقا.

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقي جرعة جونسون آند جونسون الواحدة لأخذ جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا اللذين أظهرا قدرا أكبر من الحماية في العديد من الدراسات.

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