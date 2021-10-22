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توجيه عاجل من أمين تبوك بعد تعرض طفل لهجوم من كلاب ضالة بحي البوادي

توجيه عاجل من أمين تبوك بعد تعرض طفل لهجوم من كلاب ضالة بحي البوادي
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش الغامدي، الفرق المختصة بالانتقال فوراً إلى الموقع الذي شهد هجوم كلاب ضالة على طفل وتكثيف العمل للتخلص من هذه الكلاب.

يأتي ذلك بعد تداول فيديو لطفل يتعرض لهجوم شرس من كلاب ضالة بحي البوادي في تبوك، حيث أنقذه شبان في اللحظة الأخيرة .

وكانت صحيفة تواصل قد تناولت الحادثة بعد تداول الفيديو على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشرت خبراً لتسليط الضوء على الواقعة تحت عنوان (كلاب ضالة تهاجم طفلاً في حي البوادي بتبوك.. وشبان ينقذونه في اللحظة الأخيرة) .

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